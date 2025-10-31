Η Halloween εμφάνιση του Γιάννη που «κούφανε» τους Μπακς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Την παράδοση του Halloween που θέλει μικρούς και μεγάλους να μεταμφιέζονται τίμησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» δεν επέλεξε κάποια τρομακτική αμφίεση, αλλά ντύθηκε minion κι έτσι έκανε την εμφάνισή του στο «Fiserv Foruma» για την αναμέτρηση των Μπακς με τους Ουόριορς.

Ο ίδιος δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ωστόσο η ομάδα του επικράτησε 120-110.

«Είναι το ψηλότερο minion που έχετε δει». Με αυτό τον τρόπο τρόλαραν τον ηγέτη τους οι Μπακς στο instagram, ενώ σε βίντεο που ανήρτησαν, έγραψαν «minions, σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι», από την ατάκα που χρησιμοποιεί ο Γκρου, κεντρικός ήρωας της ομώνυμης ταινίας που από κακός γίνεται καλός.

