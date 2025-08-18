Η Ισπανία θα βραβεύσει τον Σέρχιο Γιουλ - Real.gr

Μία καριέρα γεμάτη τίτλους με την Εθνική Ισπανίας, αλλά και την Ρεάλ Μαδρίτης. Μία πορεία ζηλευτή και αξιοσημείωτη. ο Σέρχιο Γιουλ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το μπάσκετ και την ερχόμενη Πέμπτη θα έχει την τιμητική του.

Ο εμβληματικός γκαρντ, σε ηλικία 37 χρονών, είχε ανακοινώσει ότι θα σταματήσει από την Εθνική ομάδα. Με 173 συμμετοχές ο… αρχηγός είχε κατακτήσει τα πάντα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2019, δύο Ολυμπιακά μετάλλια (2012,2016), δύο χρυσά μετάλλια σε Eurobasket (2009-2011), είναι οι σημαντικότερες επιτυχίες με την εθνική ομάδα.

Την Πέμπτη η Ισπανία θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και ο Σέρχιο Γιουλ θα τιμηθεί για την τεράστια προσφορά του.