Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα καλύψει τα έξοδα της Φενερμπαχτσέ λόγω της αναβολής του μεταξύ τους αγώνα στο ΣΕΦ - Real.gr

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα καλύψει τα έξοδα της Φενερμπαχτσέ λόγω της αναβολής του μεταξύ τους αγώνα στο ΣΕΦ

20:30, 05/12/2025
Η αναβολή του προγραμματισμένου για χθες (4/12) αγώνα Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron στην Αττική, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Φενερμπαχτσέ, με τις δύο προτάσεις του τουρκικού συλλόγου για ορισμό εκ νέου είτε σήμερα (5/12) είτε αύριο (6/12) να μην γίνονται δεκτές.

Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός έλαβαν την απόφαση να καλύψουν τα έξοδα του επόμενου ταξιδιού της αποστολής της πρωταθλήτριας Euroleague Φενερμπαχτσέ, όταν δηλαδή θα οριστεί το εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, σε ένδειξη κατανόησης.

Αξίζει να τονιστεί ότι το σημείο που βρίσκεται κάτω από τη θύρα των οργανωμένων στο ΣΕΦ και χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός για τους θεατές που κάθονται στα baseline courts πλημμύρισε χθες (4/12) από την νεροποντή.

