Η Κόμο «σόκαρε» τη Γιουβέντους - Real.gr

Η Κόμο έδωσε συνέχεια στην πολύ καλή «εκκίνησή» της στο εφετινό καμπιονάτο, καθώς υποχρέωσε τη Γιουβέντους στην δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα.

Οι «μπιανκομπλού» νίκησαν στην έδρα τους τη «βέκια σινιόρα» με 2-0, στην πρώτη σημερινή αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Serie A, και «έπιασαν» τη σημερινή αντίπαλό τους στη βαθμολογία, πλησιάζοντας παράλληλα -έστω και προσωρινά- στο -3 από την κορυφή.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν στην αποστολή των γηπεδούχων και πέρασε στον αγώνα στο 68ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μαξάνς Κακερέ.