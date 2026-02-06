Quantcast
Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… αλά Πανένκα στο Allwyn Game Time - Real.gr
Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… αλά Πανένκα στο Allwyn Game Time

14:15, 06/02/2026
Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… αλά Πανένκα στο Allwyn Game Time

Μιλάει για το Sports Party που επιστρέφει την Κυριακή στα καταστήματα Allwyn και σχολιάζει το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η Κόνι Θεοδώρου αφήνει για λίγο το Sports Party, την αγαπημένη αθλητική εκπομπή που επιστρέφει δυναμικά από αυτή την Κυριακή (20:30) και προβάλλεται ζωντανά σε όλα τα καταστήματα Allwyn, για να καθίσει στον καναπέ του Game Time.

Η αθλητική δημοσιογράφος, μέλος της ομάδας του Sports Party, αποδέχεται με χαμόγελο το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και επιχειρεί ένα πέναλτι «αλά Πανένκα» φορώντας τακούνια!

Σχολιάζει τον μεγάλο αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, που διεξάγεται την Κυριακή (21:00) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αποκαλύπτει πώς ένας καθηγητής αγγλικών την έκανε να ερωτευτεί την Τσέλσι, αλλά και γιατί ένα ταξίδι της στο Stamford Bridge την οδήγησε σε δάκρυα.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

