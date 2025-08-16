Η Λετονία επικράτησε της Σλοβενίας που είδε τον Ντόντσιτς να τραυματίζεται και ν' αποχωρεί - Real.gr

Με κορυφαίους τους Κρίσταπς Πορζίνγκις (20π.) και Ντάβις Μπέρτανς (16π.) η Λετονία αναδείχτηκε νικήτρια στη φιλική αναμέτρηση με τη Σλοβενία με 100-88, στη Xiaomi Arena στη Ρίγα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το Ευρωμπάσκετ 2025 που αρχίζει στις 27 Αυγούστου.

Η «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, Λετονία… πάτησε γκάζι στην 4η περίοδο και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα ενόψει της συμμετοχής της στο Τουρνουά «Ακρόπολις».

Ανησυχία στη Σλοβενία για τον τραυματισμό του σούπερ σταρ της Λούκα Ντόντσιτς. Ο παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς τραυματίστηκε στο 23ο λεπτό, μετά από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του Γκρεγκόρ Χρόβατ, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει και να επιστρέψει με… πολιτικά για να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της φιλικής αναμέτρησης. Ο Ντόντσιτς είχε προλάβει να σημειώσει 26 πόντους με 2/4 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 7/7 βολές, ενώ μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.

Από πλευράς νικητών, ο Πορζίνγκις πέτυχε τους 15 από τους 20 πόντους του στο β΄ μέρος, όταν δηλαδή ο Ντόντσιτς βρισκόταν εκτός παρκέ.

Η Λετονία αντιμετωπίζει την εθνική Ελλάδας την ερχόμενη Τετάρτη (20/8 στις 20:00) στο ΟΑΚΑ, για το τουρνουά «Ακρόπολις».

Τα δεκάλεπτα: 21-31, 50-52, 77-65, 100-88

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Πορζίνγκις 20 (2), Μπέρτανς 16 (4), Λόμαζ 12 (2), Γκραζούλις 4, Κούρουτς 6 (2), Μέγερις 2, Ντάιρις Μπέρτανς 12 (2), Σμιτς 10 (1), Στάινμπεργκς 7 (1), Σκούγια 4, Κιλπς, Σίλινς 2, Ζόρικς 5 (1)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Πρέπελιτς 15 (2), Μούριτς 9 (3), Χρόβατ 15 (3), Όμιτς 4, Ντόντσιτς 26 (5), Κάμπελι 4, Πάιντεν 6, Νίκολιτς 7 (1), Ράντοβιτς, Γιούρκοβιτς 2, Τσέρκβενικ, Στέργκαρ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ