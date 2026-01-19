Η Λιόν «αναρριχήθηκε» στην 4η θέση - Real.gr

Η Λιόν εκμεταλλεύτηκε τόσο την ήττα της Λιλ με 3-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν την Παρασκευή (16/1), όσο και την ισοπαλία της Ρεν εντός έδρας με τη Χάβρη (1-1) και με τη νίκη 2-1 επί της φιλοξενούμενης Μπρεστ «αναρριχήθηκε» στην 4η θέση της Ligue 1, που οδηγεί στο προκριματικό γύρο του Champions League.

Πρόκειται για την καλύτερη κατάταξη της ομάδας από τα τέλη Οκτωβρίου, ανήμερα των εορτασμού των δέκα ετών από τα εγκαίνια του Groupama Stadium.

Με 33 βαθμούς σε 18 αγωνιστικές στη Ligue 1, η Λιόν βρίσκεται δέκα πίσω από την πρωτοπόρο Λανς, αλλά μόλις δύο πίσω από τη Μαρσέιγ (3η), που την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Λανς, ενώ η Λιόν θα αγωνιστεί στην έδρα της ουραγού Μετς.

Η Λιόν φρόντισε από το πρώτο ημίχρονο να «κλειδώσει» τη νίκη, όταν με τα γκολ των Σουλτς (41΄) και Βινίσιους (45+2΄) πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο 2-0. Η Μπρεστ, η οποία είχε μείνει με δέκα παίκτες από το 19΄ (αποβλήθηκε με κόκκινη ο Ντε Καστιγιό), πάλεψε για την ανατροπή, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 87΄ σε 2-1 με τον Ντινά-Εντιμπέ, σκορ που ήταν και τελικό.