Η Λίβερπουλ την… πάτησε από την Μπρέντφορντ - Real.gr

Η κατηφόρα της Λίβερπουλ συνεχίζεται στα εγχώρια δρώμενα, με τους «κόκκινους» να γνωρίζουν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους στην Premier League, χάνοντας αυτή τη φορά από την Μπρέντφορντ με 3-2.

Παρά τη μεσοβδόμαδη «πεντάρα» στην Άιντραχτ για το Champions League, η ομάδα του Άρνε Σλοτ δείχνει να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο εντός συνόρων, μένοντας μακριά από την πρώτη τετράδα.

Το πρώτο γκολ των γηπεδούχων δεν άργησε να έρθει. Μόλις στο 5΄, η Μπρέντφορντ, με τη γνωστή συνταγή της εκτέλεσης πλαγίου, έφερε τη μπάλα επικίνδυνα στην περιοχή και ο Ουαταρά με γυριστό βρήκε δίχτυα για το 1-0.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, αλλά στο 10΄ ο Κέλεχερ νίκησε τον Σαλάχ στο τετ-α-τετ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Βίρτζ σημάδεψε δίπλα από το δοκάρι από πλεονεκτική θέση.

Κι αφού η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, η Μπρέντφορντ την τιμώρησε. Μετά από μεγάλη επέμβαση του Μαμαρντασβίλι σε σουτ του Ντάμσγκαρντ (39΄), ήρθε το 2-0, όταν ο Σάντε τελείωσε ιδανικά την αντεπίθεση των γηπεδούχων.

Οι «Reds» πάντως βρήκαν το γκολ που τους κράτησε «ζωντανούς» στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Κέρκεζ να μειώνει σε 2-1 στο 45΄+5΄ μετά από γύρισμα του Μπράντλεϊ.

Ωστόσο, το γκολ δεν τους έδωσε την ώθηση που περίμεναν. Στην επανάληψη η Μπρέντφορντ μπήκε ξανά πιο δυνατά, με τον Μαμαρντασβίλι να κρατά όρθια τη Λίβερπουλ σε δύο περιπτώσεις (54΄ και 55΄), πριν ο Φαν Ντάικ κάνει φάουλ στον Ουαταρά στο 60΄. Μετά από χρήση VAR, καταλογίστηκε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Τιάγο για το 3-1.

Οι «κόκκινοι» μείωσαν εκ νέου στο 89΄ με υπέροχο σουτ του Σαλάχ, όμως το γκολ αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγουν άλλη μια οδυνηρή ήττα στο πρωτάθλημα.

Μπρέντφορντ (Κιθ Άντριους): Κέλεχερ, Καγιοντέ, Κόλινς, Φαν Ντε Μπερχ, Αγιέρ, Γιάρμολουκ (29΄Γιάνελτ), Χέντερσον, Ουατάρα, Σάντε (79΄Λιούις-Πότερ), Ντάμσγκαρντ (79΄Γιένσεν), Τιάγο

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Μπράντλεϊ (62΄Μακ Άλιστερ), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (61΄Ρόμπερτσον), Τζόουνς (70΄Ενγκουμόχα), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο (61΄Χάκπο), Βιρτζ (83΄Γκόμες), Εκιτικέ

πηγή: filathlos.gr