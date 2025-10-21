Η «Marca» σχολίασε τη λανθασμένη αποβολή του Έσε… - Real.gr

Quantcast
Η «Marca» σχολίασε τη λανθασμένη αποβολή του Έσε…
Η «Marca» σχολίασε τη λανθασμένη αποβολή του Έσε…

22:49, 21/10/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Ο Ολυμπιακός συνετρίβη από την Μπαρτσελόνα στο «Μοντζουίκ», στο πλαίσιο της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τυην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο 57ο λεπτό της συνάντησης άλλαξε τα δεδομένα, με τη Marca μάλιστα να στέκεται στη συγκεκριμένη απόφαση του διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ.

«Στο 57ο λεπτό ο Ολυμπιακός έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που είδε ο Εσε. Ο Ελβετός διαιτητής έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος, γιατί σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να δείξει την κάρτα στον παίκτη της ελληνικής ομάδας στη φάση με τον Κασαδό. Ήδη την πρώτη κάρτα θα μπορούσε να την έχει αποφύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός.

πηγή: filathlos.gr

