Η μεγάλη ώρα έφτασε: To Champions League κάνει πρεμιέρα με ματσάρες - Real.gr

Απόψε, λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι πολύ ενδιαφέροντα ματς. Στις 19:45 στο «Σαν Μαμές» η Μπιλμπάο αντιμετωπίζει την Άρσεναλ σε μια εξαιρετική «μονομαχία», ενώ την ίδια ώρα στο «Philips Stadium» η Αϊντχόφεν αντιμετωπίζει την… πρωτάρα Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Το κυρίως… πιάτο της βραδιάς σερβίρεται στις 22:00 σε τέσσερα γήπεδα. Στο Τορίνο η Γιουβέντους φιλοξενεί τη Ντόρτμουντ σε μια αναμέτρηση που θυμίζει τον τελικό του 1997, ενώ στο «Ντα Λουζ» η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη κοντράρεται με την Καραμπάγκ.
Στη Μαδρίτη η Ρεάλ με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της υποδέχεται τη Μαρσέιγ, ενώ το πιο αμφίρροπο ματς της βραδιάς διεξάγεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας:
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
Μπιλμπάο-Άρσεναλ (19:45)
Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45)
Γιουβέντους-Ντόρτμουντ (22:00)
Μπενφίκα-Καραμπάγκ (22:00)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ (22:00)
Τότεναμ-Βιγιαρεάλ (22:00)
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός-Πάφος (19:45)
Σλάβια Πράγας-Μπόντο/Γκλιμτ (19:45)
Άγιαξ-Ίντερ (22:00)
Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι (22:00)
Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα (22:00)
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
Κοπεγχάγη-Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:45)
Κλαμπ Μπριζ-Μονακό (19:45)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι (22:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22:00)
Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22:00)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ (22:00)
ΠΗΓΗ: filathlos.gr