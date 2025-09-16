Η μεγάλη ώρα έφτασε: To Champions League κάνει πρεμιέρα με ματσάρες - Real.gr

Επιτέλους επιστρέφει…Τέσσερις μήνες μετά τον μεγάλο τελικό του Μονάχου, στον οποίο η Παρί Σεν Ζερμέν κατατρόπωσε την Ίντερ και σήκωσε για πρώτη φορά την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά», το Champions League εκκινεί και πάλι με την 1η αγωνιστική της League Phase, η οποία θα είναι χωρισμένη σε τρία… πιάτα.

Απόψε, λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι πολύ ενδιαφέροντα ματς. Στις 19:45 στο «Σαν Μαμές» η Μπιλμπάο αντιμετωπίζει την Άρσεναλ σε μια εξαιρετική «μονομαχία», ενώ την ίδια ώρα στο «Philips Stadium» η Αϊντχόφεν αντιμετωπίζει την… πρωτάρα Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το κυρίως… πιάτο της βραδιάς σερβίρεται στις 22:00 σε τέσσερα γήπεδα. Στο Τορίνο η Γιουβέντους φιλοξενεί τη Ντόρτμουντ σε μια αναμέτρηση που θυμίζει τον τελικό του 1997, ενώ στο «Ντα Λουζ» η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη κοντράρεται με την Καραμπάγκ.

Στη Μαδρίτη η Ρεάλ με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της υποδέχεται τη Μαρσέιγ, ενώ το πιο αμφίρροπο ματς της βραδιάς διεξάγεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Μπιλμπάο-Άρσεναλ (19:45)

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45)

Γιουβέντους-Ντόρτμουντ (22:00)

Μπενφίκα-Καραμπάγκ (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ (22:00)

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ (22:00)

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Πάφος (19:45)

Σλάβια Πράγας-Μπόντο/Γκλιμτ (19:45)

Άγιαξ-Ίντερ (22:00)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα (22:00)

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Κοπεγχάγη-Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:45)

Κλαμπ Μπριζ-Μονακό (19:45)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22:00)

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ (22:00)

