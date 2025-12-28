Η Μίλαν 3-0 την Βερόνα και προσωρινά στην κορυφή - Real.gr

Με δύο γκολ του Κρίστοφερ Νκούνκου, ο οποίος σημείωσε τα πρώτα του τέρματα στην σεζόν, η Μίλαν νίκησε την Βερόνα με 3-0 και πήρε προσωρινά το προβάδισμα στη Serie A μετά από 17 αγωνιστικές. Εν αναμονή του αγώνα της Ίντερ εναντίον της Αταλάντα αργότερα απόψε (21:45), οι «ροσονέρι» ανέβηκαν στην πρώτη θέση με 35 βαθμούς, μπροστά από τους «νερατζούρι» που έχουν 33.

Ο Νκούνκου, ο οποίος πήγε στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι από την Τσέλσι για 37 εκατομμύρια ευρώ, δεν είχε ακόμη σκοράρει σε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Γεγονός που οδήγησε σε σημαντική κριτική και ώθησε την διοίκηση της Μίλαν ν’ αποκτήσει τον Νίκλας Φούλκρουγκ, τον Γερμανό επιθετικό από την Γουέστ Χαμ, ο οποίος θα έχει δικαίωμα να αγωνισθεί από την 1η Ιανουαρίου και βρέθηκε σήμερα στις κερκίδες του «Σαν Σίρο».

Το σκορ άνοιξε ο Πούλισικ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Νκουνκού να σκοράρει δις (48` πέναλτι και 53`).