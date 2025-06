Η Μονακό ανακοίνωσε τον Πογκμπά: Επιστρέφει στη δράση μετά από δυόμιση χρόνια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Πολ Πογκμπά επιστρέφει και επίσημα στα γήπεδα, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τη Μονακό. Μετά από δυόμισι χρόνια απουσίας, εξαιτίας της τιμωρίας του για χρήση απαγορευμένων ουσιών, ο 32χρονος Γάλλος μέσος θα φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στη Ligue 1.

Με πλούσιο βιογραφικό από τη θητεία του σε Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη Γαλλία το 2018, ο Πογκμπά έχει μπροστά του μια νέα πρόκληση, θέλοντας να ξαναβρεί τον παλιό καλό του εαυτό και να βοηθήσει τη Μονακό στους στόχους της.

Το βίντεο των Μονεγάσκων:

We think 𝒊𝒕’𝒔 𝒕𝒊𝒎𝒆 too 🫡 pic.twitter.com/9rmi0eumvS

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2025