Η Ναντ ανακοίνωσε τον Καμπελά - Real.gr
Η Ναντ ανακοίνωσε τον Καμπελά

22:45, 01/01/2026
Η Ναντ ανακοίνωσε τον Καμπελά

Όπως αναμενόταν, η Ναντ ενίσχυσε την ομάδα της κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου με την άφιξη του Ρεμί Καμπελά, ο οποίος θα παίξει στα «Καναρίνια» δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Ο 35χρονος Γάλλος διεθνής, με 9 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν στους «ερυθρόλευκους», παραχωρήθηκε χωρίς οψιόν αγοράς από τον ελληνικό σύλλογο.

Για τη Ναντ, η οποία βρίσκεται στην 17η θέση της Ligue 1 και κινδυνεύει με υποβιβασμό, αυτή είναι μια προσθήκη που προσθέτει εμπειρία στις επιθετικές επιλογές της τεχνικής ηγεσίας της.

