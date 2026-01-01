Η Ναντ ανακοίνωσε τον Καμπελά - Real.gr

Όπως αναμενόταν, η Ναντ ενίσχυσε την ομάδα της κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου με την άφιξη του Ρεμί Καμπελά, ο οποίος θα παίξει στα «Καναρίνια» δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Ο 35χρονος Γάλλος διεθνής, με 9 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν στους «ερυθρόλευκους», παραχωρήθηκε χωρίς οψιόν αγοράς από τον ελληνικό σύλλογο.

Για τη Ναντ, η οποία βρίσκεται στην 17η θέση της Ligue 1 και κινδυνεύει με υποβιβασμό, αυτή είναι μια προσθήκη που προσθέτει εμπειρία στις επιθετικές επιλογές της τεχνικής ηγεσίας της.