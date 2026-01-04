Η Νάπολι «άλωσε» το «Ολίμπικο» - Real.gr

Η Νάπολι έπαιξε σαν... πρωταθλήτρια στο «Ολίμπικο», νίκησε με 2-0 τη Λάτσιο και πλησίασε στο -1 από την πρωτοπόρο, Μίλαν.

Πλέον, αναμένεται το βραδινό ματς, Ίντερ-Μπολόνια, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η τριάδα της κορυφής στη Serie A (με νίκη οι «νερατζούρι» θα επιστρέψουν στο «ρετιρέ»).

Η «σεμνή τελετή» στη «αιώνια πόλη» είχε σχεδόν ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση του ημιώρου στο ματς. Θα περίμενε κανείς ότι οι «λατσιάλι» θα έβαζαν δύσκολα στη κάτοχο του τίτλου, ωστόσο, συνέβη το αντίθετο. Οι «παρτενοπέι» με τα γκολ των Σπινατσόλα (13′) και Ραχμάνι (32′) έβαλαν τις βάσεις για το «τρίποντο» και με σωστό διαχείριση στο δεύτερο έφτσαν σε μία «επαγγελματική» νίκη που τους κρατά γερά στη μάχη του τίτλου.