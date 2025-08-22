Η Νάπολι ξεκινάει την υπεράσπιση του τίτλου της από το Mapei απέναντι στη Σασουόλο - Real.gr

Από το "Mapei", απέναντι στη Σασουόλο, θα ξεκινήσει η Νάπολι του Αντόνιο Κόντε την υπεράσπιση του τίτλου στην Ιταλία, στο παιχνίδι που ανοίγει(23/8) την αυλαία στη σεζόν 2025/26 στη Serie Α.
Η αυλαία θα «κλείσει» τη Δευτέρα (25/8) όταν η δευτεραθλήτρια της τελευταίας περιόδου και φιναλίστ του Champions League, Ίντερ, του Κριστιάν Κίβου, θα υποδεχθεί την Τορίνο.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Serie A:
Σάββατο 23 Αυγούστου
Σασουόλο-Νάπολι
Τζένοα-Λέτσε
Μίλαν-Κρεμονέζε
Ρόμα-Μπολόνια
Κυριακή 24 Αυγούστου
Κάλιαρι-Φιορεντίνα
Κόμο-Λάτσιο
Γιουβέντους-Πάρμα
Αταλάντα-Πίζα
Δευτέρα 25 Αυγούστου
Ουντινέζε-Βερόνα
Ίντερ-Τορίνο