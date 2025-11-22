Η Νότιγχαμ Φόρεστ «άλωσε» το Άνφιλντ, 3-0 τη Λίβερπουλ - Real.gr

Κορυφώνεται η αγωνιστική κρίση στη Λίβερπουλ, η οποία γνώρισε μια ακόμη ήττα και κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου από τους πρώτους μήνες της σεζόν.

Η ομάδα του Αρνε Σλοτ ήταν ξανά προβληματική και γνώρισε, μέσα μάλιστα στο «Ανφιλντ», εύκολα την ήττα από την ανανεωμένη Νότιγχαμ με 3-0, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Premier League, οποία επέστρεψε στη δράση ύστερα από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι πρωταθλητές έχουν πλέον μόλις μια νίκη σε επτά παιχνίδια (1-0-6), ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για το Champions League, με τον Σλοτ να μην αισθάνεται πλέον και τόσο ασφαλής στον πάγκο των «κόκκινων».

Η Φόρεστ από την πλευρά της συνεχίζει την ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σον Ντάις, καθώς την ήττα από την Μπόρνμουθ ακολούθησαν η ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η νίκη επί της Λιντς και σήμερα η μεγάλη νίκη στο Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Ντάις εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και πήρε αναπάντεχα εύκολα τη νίκη με τα γκολ των Μουρίλο (33′), Σαβόνα (46′) και Γκιμπς-Γουάιτ (78′).

Από εκεί και πέρα η Φούλαμ σταμάτησε στο Λονδίνο τη ξέφρενη πορεία της Σάντερλαντ (1-0), ενώ η Μπράιτον λύγισε στο τέλος την αντίσταση της Μπρέντφορντ και πήρε τους τρεις βαθμούς (2-1), με τους Τζίμα και Κωστούλα να μην παίρνουν σε αυτό το ματς χρόνο συμμετοχής.

Νωρίτερα, μέτρια ήταν η Τσέλσι, πήρε όμως αυτό που ήθελε στο «Τερφ Μουρ», επικρατώντας με 2-0 της Μπέρνλι. Με τα γκολ των Νέτο (37′) και Φερνάντες (88′) η ομάδα του Εντσο Μαρέσκα κατέκτησε την τρίτη σερί νίκη της και ανέβηκε στη 21η θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας στο «κυνήγι» του τίτλου.