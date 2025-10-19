Η Ο'Κάλαχαν παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ. ελεύθερο σε 25άρα πισίνα - Real.gr

Η Μόλι Ο’Κάλαχαν σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ. ελεύθερο, στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου κολύμβησης σε 25άρα πισίνα που διεξάγεται στο Ουέστμοντ του Ιλινόι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 21 ετών κολυμβήτρια από την Αυστραλία, η οποία πέρυσι αναδείχθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης στα 200μ. ελεύθερο στο Παρίσι, κάλυψε την απόσταση σε 1:49.77 και βελτίωσε το ρεκόρ που κατείχε από το 2021 η Σίομπαν Χόγκι από το Χονγκ Κονγκ με 1:50.31.

Στο μεταξύ, λίγο αργότερα η Ρέγκαν Σμιθ ισοφάρισε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. ύπτιο. Η 23χρονη Αμερικανίδα κάλυψε την απόσταση σε 54.02 και ισοφάρισε την επίδοση που είχε σημειώσει πέρυσι στο αγώνισμα. Η Σμιθ κατέχει επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ των 100μ. ύπτιο και σε 50άρα πισίνα, με 57.13 από πέρυσι.