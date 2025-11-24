Η Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει στην Αρχαία Ολυμπία - Real.gr

Ο πλανήτης στρέφει το βλέμμα του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ολυμπία, όπου, σχεδόν 2,5 μήνες πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, θα ανάψει η Ολυμπιακή Φλόγα.

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026 θα πραγματοποιηθεί στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, και την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου,

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια όλων και για τη διασφάλιση του κύρους της Τελετής, όπως ενημέρωσε σχετικά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ).

‘Ετσι λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου, η προσέλευση του κοινού δεν είναι πλέον δυνατή ενώ όσον αφορά τους καλεσμένους θα ενημερωθούν ποιοι θα έχουν το δικαίωμα εισόδου στο Μουσείο.

«Λυπούμαστε ειλικρινά για την αλλαγή αυτή και για οποιαδήποτε αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα, η παράδοση και το πνεύμα της Τελετής να τιμηθούν στο ακέραιο, παρά τις αναγκαίες προσαρμογές», ανέφερε η ΕΟΕ.

Πάντως κανονικά, σε συνθήκες ηλιοφάνειας, έγινε σήμερα η τελική πρόβα-παρουσία κοινού-, όπου κρατήθηκε η εφεδρική Φλόγα για το άναμμα της δάδας αύριο (25/11).

Να σημειωθεί ότι το ίδιο είχε συμβεί και στην Τελετή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Τότε η Ολυμπιακή Φλόγα δεν άναψε- λίγο μετά τις 12:15- με τον παραδοκιακό τρόπο, από τις ακτίνες του ήλιου, αφού δεν το επέτρεψαν-και τότε- οι καιρικές συνθήκες (συννεφιά), αλλά για το άναμμα της δάδας χρησιμοποιηθήκε η βοήθεια της εφεδρικής Φλόγας που κρατήθηκε στο τέλος της πρόβας τζενεράλε της προηγούμενης ημέρας.

Όπως και στην Τελετή για το Παρίσι 2024, Πρωθιέρεια είναι η Ελληνίδα ηθοποιός Μαίρη Μηνά, η οποία στο ιερό της Αρχαίας Ολυμπίας, λίκνο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, μπροστά στα ερείπια του ναού της Ήρας, ηλικίας 2.600 ετών, άναψε τη Φλόγα.

Ολόκληρο το ιερό της Αρχαίας Ολυμπίας, ρημαγμένο σε όλη την ιστορία από σεισμούς και πλημμύρες, ήταν αφιερωμένο στον Δία και οι Αγώνες είχαν σκοπό να του αποτίσουν φόρο τιμής.

Στο σημείο, ένα άγαλμα του «θεού των θεών», που σήμερα έχει εξαφανιστεί, θεωρούνταν ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Εκείνη την εποχή, είχε απαγορευθεί η συμμετοχή των γυναικών και αυτό παρέμεινε μέχρι την κατάργηση των αρχαίων Αγώνων το 393 μ.Χ.

Η Μαίρη Μηνά θα δώσει τη Φλόγα στον πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, τον χάλκινο Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας στο Παρίσι Πέτρο Γκαϊδατζή .

Η αλλαγή έγινε γιατί ο Αλέξανδρος Γκιννής που είχε αρχικά επιλεγεί, τραυματίστηκε στην προπόνηση και δεν μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντα του Λαμπαδηδρόμου, στην προσπάθεια του να μην χάσει τη συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το πρόγραμμα Τελετής Αφής Ολυμπιακής Φλόγας, το οποίο ενδέχεται να έχει τροποποιήσεις λόγω της πραγματοποίησή της στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας.

Αρχαία Ολυμπία – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

11:00 Πέρας προσέλευσης επισήμων

Είσοδος Προεδρικής Φρουράς

Άφιξη της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κας Κρίστι Κόβεντρι και του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,κ. Ισίδωρου Κούβελου

11:30 Έναρξη Τελετής

Σχηματισμός Ολυμπιακών κύκλων απόμαθητές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Ολυμπιακός Ύμνος -Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (O Ολυμπιακός Ύμνος ερμηνεύεται από τη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση)

Εθνικός Ύμνος Ιταλίας -Έπαρση Σημαίας Ιταλίας

Εθνικός Ύμνος Ελλάδας -Έπαρση Σημαίας Ελλάδας

(Οι Εθνικοί ύμνοι ερμηνεύονται από την παιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών)

Χαιρετισμός Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου

Χαιρετισμός Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026», κ. Τζοβάνι Μαλαγκό

Χαιρετισμός Προέδρου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κας Kirsty Coventry

Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρου Κούβελου

Είσοδος επισήμων στον Ναό της Ήρας

Τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στον Ναό της Ήρας

Είσοδος Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, Ιερειών και Κούρων με την Ολυμπιακή Φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο

Xoρογραφία Ιερειών και Κούρων

Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Σκηνοθεσία -Χορογραφία:Άρτεμις Ιγνατίου. Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από την Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο

Αναχώρηση πρώτου Λαμπαδηδρόμου για το Μνημείο Πιερ ντε Κουμπερτέν

Έναρξη Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

Αποχώρηση της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα

12:34 Πέρας εκδήλωσης

Πρόγραμμα Τελετής παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας

Παναθηναϊκό Στάδιο – 4 Δεκεμβρίου

10:50 Πέρας προσέλευσης επισήμων

11:02 Πολιτιστικό -Αθλητικό δρώμενο Ελλάδας

«Wolves Team | Gymnastics Club»της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας σε χορογραφία της Ολυμπίας Δραγούμη, με συμμετοχή 80 χορευτών

«Αστερομάτα», ερμηνεία: Klavdia

Πολιτιστικό -Αθλητικό δρώμενο Ιταλίας με συμμετοχή 250 μαθητών από την Ιταλική Σχολή Αθηνών

Είσοδος Σημαιών

Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Ερμηνεία: Μυρσίνη Μαργαρίτη

Ολυμπιακός Ύμνος -Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (Τον Ολυμπιακό ύμνο ερμηνεύει η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση, συνοδεία της Νεανικής Χορωδίας του Αθηναϊκού Ωδείουκαι της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ)

Μουσική: Σπύρος Σαμάρας, Ποίηση: Κωστής Παλαμάς, Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου, Μουσική διδασκαλία χορωδίας: Αλεξάνδρα Μητσοπούλου

Εθνικός Ύμνος Ιταλίας -Έπαρση Σημαίας Ιταλίας (Τον Ιταλικό ύμνο ερμηνεύει ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, συνοδεία της Χορωδίας της ΕΡΤ και της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ). Μουσική διεύθυνση χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Εθνικός Ύμνος Ελλάδας -Έπαρση Σημαίας Ελλάδας (Τον Ελληνικό ύμνο ερμηνεύει ο τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος, συνοδεία της χορωδίας της ΕΡΤ και της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ)

Είσοδος Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, Ιερειών και Κούρων

Είσοδος Ολυμπιακής Φλόγας -Λαμπαδηδρομία εντός Σταδίου

Αφή Βωμού

(Η τελευταία λαμπαδηδρόμος , εκπρόσωπος της ομάδας Πόλο Γυναικών & Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ελένη Ξενάκη,θα ανάψει τον βωμό συνοδεία της Εθνικής Ομάδας)

Χορογραφία Ιερειών και Κούρων

Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Σκηνοθεσία -Χορογραφία: Άρτεμις Ιγνατίου, Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου, Μουσική Εκτέλεση: Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ υπό την Διεύθυνση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ερμηνεία: Βερόνικα Δαβάκη. Ενδυμασίες: Μαίρη Κατράντζου

Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπήςκ. Ισίδωρου Κούβελου

Χαιρετισμός Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026», κ. Giovanni Malago

Αφή Δάδας από την Πρωθιέρεια

Παράδοση της Δάδας από την Πρωθιέρεια στον Πρόεδρο της ΕΟΕ, κ. Ισίδωρο Κούβελο

Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Ισίδωρο Κούβελο στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «Milano Cortina 2026», κ. Giovanni Malago

Αποχώρηση Ολυμπιακής Φλόγας

12:13 Πέρας Τελετής