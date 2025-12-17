Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το διπλό στη Φενέρ - BINTEO - Real.gr

Με ένταση και συναίσθημα μίλησε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το μεγάλο διπλό επί της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Οι «πράσινοι» πήραν σπουδαία νίκη με 81-77 στο «Ulker Sports Hall» για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, βγάζοντας αντίδραση μετά τις δύο διαδοχικές ήττες και δείχνοντας χαρακτήρα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη έδρα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στη συμπεριφορά των οπαδών της Φενέρ, τονίζοντας πως δέχθηκε υβριστικά συνθήματα, ακόμη και για τη μητέρα του, γεγονός που τον ενόχλησε ιδιαίτερα, δεδομένου ότι είναι και προπονητής της εθνικής Τουρκίας.

Στα αποδυτήρια, ο Αταμάν επέστρεψε στο θέμα μιλώντας με πάθος στους παίκτες του, ευχαριστώντας τους γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε, έδωσαν την καλύτερη απάντηση μέσα στο παρκέ, με το παιχνίδι και τη νίκη τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

«Πολύ καλή δουλειά, κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ίσως να μην παίξαμε το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε έξυπνα. Επίσης σας ευχαριστώ γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά.

Και όταν πήραν διαφορά 10 πόντων, οι περισσότεροι μπορεί να μην το καταλάβατε, αλλά οι Τούρκοι παίκτες το καταλαβαίνουν, 10.000 άνθρωποι εδώ άρχισαν να λένε “γ##@ τη μάνα σου” για πολλή ώρα. Και εσείς δώσατε την απάντηση στο παρκέ! Σας ευχαριστώ, όλους σας!».