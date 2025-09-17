Η ώρα του Τεντόγλου έφτασε: Έτοιμος να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο του - Real.gr

Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου έφτασε. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης επιστρέφει σήμερα (Τετάρτη 17/9) στο στάδιο όπου το 2021 κατέκτησε το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο, με στόχο να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο του.

Παρά τις ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ο Έλληνας άλτης βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει να «κλειδώσει» τη νίκη από το πρώτο του άλμα, στον τελικό του μήκους στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο Τεντόγλου μετρά ήδη 11 χρυσά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις από το 2018, ενώ έχει συνολικά 12, καθώς το 2022 κατέκτησε το ασημένιο στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν.

Η μάχη αναμένεται συναρπαστική, με τον Γκέιλ (Τζαμάικα), τον Φουρλάνι (Ιταλία) και τον Εχάμερ (Ελβετία) να συγκαταλέγονται στους βασικούς διεκδικητές του βάθρου.

Στα 200 μ. ρίχνεται η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Η νεαρή σπρίντερ στοχεύει στην ταχύτερη κούρσα της καριέρας της, επιδιώκοντας να σπάσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 (22.84). Τρέχει στον τέταρτο διάδρομο της πρώτης προκριματικής σειράς και χρειάζεται να τερματίσει στις τρεις πρώτες ή να πετύχει έναν από τους έξι καλύτερους χρόνους για να προκριθεί στον ημιτελικό.

Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

13:05 Τριπλούν (Α) – Προκριματικός

13:10 Ακοντισμός (Α) – Προκριματικός Α’ Γκρουπ

13:25 Επί κοντώ (Γ) – Τελικός

13:30 200 μ. (Γ) – Προκριματικός (Εμμανουηλίδου, 1η σειρά, 4ος διάδρομος)

14:15 200 μ. (Α) – Προκριματικός

14:45 Ακοντισμός (Α) – Προκριματικός Β’ Γκρουπ

14:49 Μήκος (Α) – Τελικός (Τεντόγλου)

15:03 400 μ. εμπ. (Γ) – Ημιτελικός

15:30 400 μ. εμπ. (Α) – Ημιτελικός

15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) – Τελικός

16:20 1500 μ. (Α) – Τελικός

ΠΗΓΗ: filathlos.gr