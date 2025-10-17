Η Ουνιόν «βύθισε» κι άλλο την Γκλάντμπαχ - Real.gr

Μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς νίκη (ήττα και ισοπαλία) η Ουνιόν Βερολίνου εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κι επέστρεψε στις νίκες.

Απόψε με 3-1 απέναντι στην ουραγό Γκλάντμπαχ, στο εναρκτήριο ματς της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga κι έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολλανδό αμυντικό, Ντανίλο Ντοέκι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.

Τα «πουλάρια» παρέμειναν μετά από επτά ματς χωρίς νίκη με μόλις τρεις ισοπαλίες και τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος μετά την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (14 γκολ, όσα και η σημερινή της αντίπαλος).