«Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει πρόταση για τον Καρέτσα – Στο κόλπο για τον Έλληνα άσο κι άλλοι τεράστιοι σύλλογοι» - Real.gr

Τους τελευταίους μήνες το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα παίζει δυναμικά στα ρεπορτάζ κορυφαίων ομάδων της Γηραιάς Ηπείρου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, γίγαντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κάνουν… ουρά για την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς άσου της Γκενκ.

Όπως αποκαλύπτει μάλιστα η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά μέσα στις επόμενες ημέρες για την αγορά του, ετοιμάζοντας δελεαστική πρόταση ώστε να αποσπάσει την θετική απάντηση του βελγικού συλλόγου.

Βέβαια οι πρωταθλητές του Champions League δεν… παίζουν μόνοι τους, αφού τόσο η Νάπολι και η Μπάγερν Μονάχου, όσο και οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι παρακολουθούν στενά και με πολύ ενδιαφέρον την περίπτωσή του.

Την φετινή σεζόν ο νεαρός μεσοεπιθετικός εντυπωσιάζει με τις έως τώρα εμφανίσεις τους, αριθμώντας 27 συμμετοχές με 2 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr