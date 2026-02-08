Η Πάρμα μεγάλωσε την κρίση στην Μπολόνια - Real.gr

Η ζοφερή περίοδος της Μπολόνια συνεχίζεται, με τους «Ροσομπλού» να παραμένουν κολλημένοι στους 30 βαθμούς μετά την εντός έδρας από την Πάρμα με 1-0, για την 24η αγωνιστική.

Αντίθετα, οι «Παρμέντσι» ανέβηκαν στους 26 βαθμούς και βρίσκονται πια οκτώ πόντους μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το ντέρμπι της Εμίλια-Ρομάνια είχε ένα άτονο πρώτο ημίχρονο, που χαρακτηρίστηκε από την αποβολή του Πομπέγκα στο 22΄, η οποία επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα.

Ο ρυθμός ανέβηκε ελαφρώς στο δεύτερο ημίχρονο και η Μπολόνια προσπάθησε να απειλήσει, αλλά ο Ορντόνες με ένα μακρινό σουτ στις καθυστερήσεις εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς για την ομάδα της Πάρμα.

Με δέκα παίκτες τελείωσαν τον αγώνα και οι φιλοξενούμενοι, αφού ο Τροΐλο έλαβε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 79ο λεπτό.

Με την Πάρμα έκανε ντεμπούτο ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, που παραχωρήθηκε πρόσφατα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Ο Ιταλοβραζιλιάνος επιθετικός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 54ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Γκαετάνο Οριστάνιο.