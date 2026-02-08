Η Πάρμα μεγάλωσε την κρίση στην Μπολόνια - Real.gr

Αντίθετα, οι «Παρμέντσι» ανέβηκαν στους 26 βαθμούς και βρίσκονται πια οκτώ πόντους μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Το ντέρμπι της Εμίλια-Ρομάνια είχε ένα άτονο πρώτο ημίχρονο, που χαρακτηρίστηκε από την αποβολή του Πομπέγκα στο 22΄, η οποία επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα.
Ο ρυθμός ανέβηκε ελαφρώς στο δεύτερο ημίχρονο και η Μπολόνια προσπάθησε να απειλήσει, αλλά ο Ορντόνες με ένα μακρινό σουτ στις καθυστερήσεις εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς για την ομάδα της Πάρμα.
Με δέκα παίκτες τελείωσαν τον αγώνα και οι φιλοξενούμενοι, αφού ο Τροΐλο έλαβε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 79ο λεπτό.
Με την Πάρμα έκανε ντεμπούτο ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, που παραχωρήθηκε πρόσφατα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.
Ο Ιταλοβραζιλιάνος επιθετικός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 54ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Γκαετάνο Οριστάνιο.