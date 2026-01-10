Quantcast
Η Πόρτο στη «μάχη» για τον Μουζακίτη – Πόσα ζητάει ο Ολυμπιακός - Real.gr
real player

Η Πόρτο στη «μάχη» για τον Μουζακίτη – Πόσα ζητάει ο Ολυμπιακός

16:45, 10/01/2026
Η Πόρτο στη «μάχη» για τον Μουζακίτη – Πόσα ζητάει ο Ολυμπιακός

Νέες «σειρήνες» από το εξωτερικό για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Σύμφωνα με πορτογαλικό ρεπορτάζ, η Πόρτο έχει βάλει στο… σημάδι τον 19χρονο μέσο των Πειραιωτών, οι οποίοι από την πλευρά τους φέρονται να αξιώνουν 30 εκατ. ευρώ για την πώλησή του.

Το δημοσίευμα συμπληρώνει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ανοιχτός και στον δανεισμό του, κάτι πάντως που δεν φαίνεται να έχει βάση, ενώ κάνει λόγο και για επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον Γενάρη.

 

Πηγή: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved