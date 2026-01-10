Η Πόρτο στη «μάχη» για τον Μουζακίτη – Πόσα ζητάει ο Ολυμπιακός - Real.gr

Νέες «σειρήνες» από το εξωτερικό για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Σύμφωνα με πορτογαλικό ρεπορτάζ, η Πόρτο έχει βάλει στο… σημάδι τον 19χρονο μέσο των Πειραιωτών, οι οποίοι από την πλευρά τους φέρονται να αξιώνουν 30 εκατ. ευρώ για την πώλησή του.

Το δημοσίευμα συμπληρώνει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ανοιχτός και στον δανεισμό του, κάτι πάντως που δεν φαίνεται να έχει βάση, ενώ κάνει λόγο και για επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον Γενάρη.

🚨🐲 Excl: FC Porto está interessado na contratação de Christos Mouzakitis 🇬🇷 O Clube Grego só aceita vender o jogador por 30 Milhões de euros ou por empréstimo até ao final da temporada. ➡️ O Jogador Grego quer sair do Olympiacos já em janeiro. 🔜⏳ pic.twitter.com/qHm7DizsgB — Canto das Transferências (@cant_ferencias) January 9, 2026

Πηγή: filathlos.gr