Η Πόρτο στη «μάχη» για τον Μουζακίτη – Πόσα ζητάει ο Ολυμπιακός - Real.gr

Νέες «σειρήνες» από το εξωτερικό για τον Χρήστο Μουζακίτη.
Σύμφωνα με πορτογαλικό ρεπορτάζ, η Πόρτο έχει βάλει στο… σημάδι τον 19χρονο μέσο των Πειραιωτών, οι οποίοι από την πλευρά τους φέρονται να αξιώνουν 30 εκατ. ευρώ για την πώλησή του.
Το δημοσίευμα συμπληρώνει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ανοιχτός και στον δανεισμό του, κάτι πάντως που δεν φαίνεται να έχει βάση, ενώ κάνει λόγο και για επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον Γενάρη.
🚨🐲 Excl: FC Porto está interessado na contratação de Christos Mouzakitis
🇬🇷 O Clube Grego só aceita vender o jogador por 30 Milhões de euros ou por empréstimo até ao final da temporada.
➡️ O Jogador Grego quer sair do Olympiacos já em janeiro.
— Canto das Transferências (@cant_ferencias) January 9, 2026
Πηγή: filathlos.gr