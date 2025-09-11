Quantcast
«Η Πούμας διαπραγματεύεται με τον Μαρσιάλ» (ΦΩΤΟ) - Real.gr
real player

«Η Πούμας διαπραγματεύεται με τον Μαρσιάλ» (ΦΩΤΟ)

11:42, 11/09/2025
«Η Πούμας διαπραγματεύεται με τον Μαρσιάλ» (ΦΩΤΟ)

Ο Άντονι Μαρσιάλ “ξέμεινε” τελικά στο ρόστερ της ΑΕΚ, καθώς δεν βρέθηκε ομάδα για να παραχωρηθεί και μένει να φανεί ποια θα είναι η διαχείρισή του από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Την ίδια στιγμή, πάντως, στο Μεξικό υποστηρίζουν ότι για τον Γάλλο σταρ υπάρχει ενδιαφέρον από την Πούμας.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο μεξικανικός σύλλογος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον επιθετικό της ΑΕΚ για να τον αποκτήσει ενόψει του Απερτούρα 2025.

Ωστόσο, αποτελεί τροχοπέδη το υψηλό συμβόλαιό του, καθώς αρνείται για την ώρα να μειώσει τις απαιτήσεις του.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

12:55 11/09
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

13:05 11/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

13:07 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

12:15 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved