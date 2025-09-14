Η «πρώτη» του Ουναΐ έφερε τον πρώτο βαθμό της Τζιρόνα - Real.gr

Για 91 λεπτά η Τζιρόνα κρατούσε στην αγκαλιά της την πρώτη εφετινή της νίκη στη La Liga, μετά από τρεις σερί ήττες σε ισάριθμα ματς που έδωσε. Τελικά, στο ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα, ο Αζεντίν Ουναΐ είδε την Θέλτα να βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και με το τελικό 1-1, η Τζιρόνα πήρε τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα.

Στο ντεμπούτο του Μαροκινού στην ενδεκάδα, η ομάδα του Μίτσελ έφτασε μία ανάσα από το να «σπάσει το ρόδι», αλλά το πέναλτι του Μπόρχα Ιγκλέσιας στο 90’+2 «έσωσε την παρτίδα» για την Θέλτα, που μέχρι τότε βρισκόταν «στα στοινιά».

Η Τζιρόνα είχε ανοίξει το σκορ με τον Ουκρανό, Βανάτ, στο 12ο λεπτό, ενώ ο Ουναΐ αντικαταστάθηκε στο 82′ από τον φαν ντε Μπεκ, έχοντας προηγουμένως κάνει μία καλή εμφάνιση αγωνιζόμενος ως κεντρικός χαφ.