Η Ρεάλ «καθάρισε» τη Λεβάντε – Πικρό φινάλε για τη Σεβίλλη του Αλμέιδα - Real.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει ασταμάτητη στη La Liga, φτάνοντας στο απόλυτο 6/6 με εντυπωσιακή νίκη 1-4 στην έδρα της Λεβάντε. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, με τον Βινίσιους να ανοίγει το σκορ στο 28’ και τον Μασταντουόντο να διπλασιάζει τα τέρματα δέκα λεπτά αργότερα.

Η Λεβάντε μείωσε με τον Καρλ Ετά-Εγιόνγκ στο 54’, όμως δύο γρήγορα χτυπήματα του Κιλιάν Εμπαπέ, με πέναλτι στο 64’ και με νέο γκολ στο 66’, «κλείδωσαν» την υπόθεση νίκη για τους Μαδριλένους, που παραμένουν στην κορυφή.

Οι συνθέσεις:

Λεβάντε: Ράιαν, Τολιάν, Ελγκεθαμπάλ, Ντε Λα Φούνετε, Βαρέλα, Άλβαρες (74′ Μοράλες), Βενθεδόρ (65′ Αριάγκα), Ρέι, Ολασαγκάστι (69′ Μπρουγκέ), Ετά-Εγιόνγκ (74′ Λοσάδα), Ρομέρο (74΄Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ασένσιο, Χάουσεν, Καρέρας (82′ Αλάμπα), Γκαρθία, Βαλβέρδε (71′ Μπέλιγχαμ), Θεμπάγιος (82′ Καμαβινγκά ), Μασταντουόνο (71′ Τσουαμενί), Βινίσιους, Γκιουλέρ, Εμπαπέ (82′ Ροντρίγκο)

Στο άλλο παιχνίδι, η Βιγιαρεάλ έφυγε με μεγάλο διπλό (1-2) από την Ανδαλουσία απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα. Ο Ολουγουασέγι άνοιξε το σκορ στο 17’, ο Σόου απάντησε στο 51’, αλλά ο Σόλομον στο 86’ χάρισε στους φιλοξενούμενους μια σπουδαία νίκη.

H 6η αγωνιστική:

Τρίτη, 23/9

Μπιλμπάο-Χιρόνα 1-1 (48’ Χαουρεγκιθάρ – 9’ Ουναΐ)

Εσπανιόλ-Βαλένθια 2-2 (59’ Καμπρέρα, 90’+6’ Πουάδο – 15’ Ντανζούμα, 62’ Ντούρο)

Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4 (54′ Εγιόνγκ – 28′ Βινίσιους, 38′ Μασταντουόνο, 64′ πέν., 66′ Εμπαπέ)

Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ 1-2 (51′ Σόου – 17′ Ολουγουασέγι, 86′ Σόλομον)

Τετάρτη, 24/9

Xετάφε-Αλαβές (20:00)

Ατλέτικο-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:30)

Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα (22:30)

Πέμπτη, 25/9

Oσασούνα-Έλτσε (20:30)

Οβιέδο-Μπαρτσελόνα (22:30)

