Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να παραχωρήσει το καλοκαίρι τον Βινίσιους - Real.gr

Εκλεισε υποστηρίζουν στην Ρεάλ Μαδρίτης το θέμα που προέκυψε με τον Βινίσιους, ο οποίος ζήτησε συγνώμη για την οργισμένη αντίδρασή του στην αλλαγή που έγινε κατά τη διάρκεια της νίκης με 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο El Clasico, όταν πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια βρίζοντας και χειρονομώντας.

Η γερμανική εφημερίδα «Bild» όμως έχει διαφορετική άποψη και υποστηρίζει πως για πρώτη φορά ο πρόεδρος των «μπλάνκος», Φλορεντίνο Πέρεθ, είναι τόσο ενοχλημένος με τον Βίνι, που έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει στο τέλος της σεζόν σε άλλη ομάδα!

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Πέρεθ έχει αποφασίσει να επεκτείνει το συμβόλαιο του και μετά να τον παραχωρήσει σε μια μεταγραφή που θα φθάσει συνολικά τα 200 εκατ. ευρώ! Να σημειωθεί πως για τον Βραζιλιάνο σταρ υπάρχουν πάντα στο τραπέζι μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βινίσιους βρίσκεται στην Ρεάλ από το 2018 όταν τον αγόρασε από την Φλαμένγκο αντί 45 εκατ. ευρώ. Ο Τσάμπι Αλόνσο μπορεί να δηλώνει πως έχει αποκατασταθεί η σχέση του με τον διεθνή επιθετικό, αλλά στο παρασκήνιο οι δύο άνδρες έχουν πάντα ψυχρές σχέσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ