Η Red Bull ανακοινώνει αύριο (2/12) τους οδηγούς της για το 2026 - Real.gr

Αύριο (2/12) αναμένεται να ξεκαθαρίσει το... μέλλον των Ιζάκ Ατζάρ, Λίαμ Λόσον και Γιούκι Τσουνόντα στη Φόρμουλα Ένα, καθώς η Red Bull θα ανακοινώσει το ποιός θα είναι ο «ομόσταυλος» του Μαξ Φερστάπεν στην αυστριακή ομάδα, καθώς και το δίδυμο των οδηγών στους Racing Bulls για τη νέα σεζόν.

Ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος του 2028, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το όνομα του… παρτενέρ του. Σε δηλώσεις του μετά το γκραν πρι του Κατάρ, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, προανήγγειλε την ανακοίνωση των οδηγών για το 2026, λέγοντας: «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι, στην πραγματικότητα, θα μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και θα το ανακοινώσουμε την Τρίτη. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δεν θα διαταράξει την εστίασή μας στο Άμπου Ντάμπι».

Αναμένεται ότι ο Ατζάρ θα πάρει… προαγωγή από τους Racing Bulls για τη Red Bull, με τον Γάλλο να δηλώνει μετά τον αγώνα στο Κατάρ ότι γνωρίζει το μέλλον του. Μολονότι δεν ήταν διατεθειμένος να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, το πλατύ χαμόγελο και η συμπεριφορά του άφηναν να εννοηθεί ότι η «άνοδος» στη «μεγάλη» ομάδα της Red Bull είναι προ των πυλών. Αυτή η κίνηση θα αφήσει μια θέση οδηγού αγώνων κενή στους Racing Bulls, αλλά και εκτός της αυστριακής ομάδας τον Τσουνόντα, στην οποία ο Ιάπωνας εντάχθηκε μετά τον δεύτερο αγώνα του 2025. Ο Τσουνόντα αντικατέστησε στη Red Bull τον Λόσον, ο οποίος δυσκολεύθηκε στα γκραν πρι Αυστραλίας και Κίνας, προτού… υποβαθμιστεί στους Racing Bulls, ωστόσο ο Ιάπωνας δεν κατάφερε επίσης να «λάμψει» στη Red Bull. Παρουσίασε κάποια βελτιωμένα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της τέταρτης θέσης στον αγώνα σπριντ του Κατάρ, αλλά γενικά θεωρείται ότι αυτά δεν ήταν τόσο σημαντικά και πως ήρθαν πολύ αργά. Ωστόσο, ο Τσουνόντα παραμένει υποψήφιος για επιστροφή στους Racing Bulls.

Η σύνθεση των οδηγών αγώνων της δεύτερης ομάδας της Red Bull είναι λιγότερο… ξεκάθαρη, καθώς τις δύο θέσεις διεκδικούν ο Τσουνόντα, ο Λόσον και ο Βρετανο-Σουηδός, Άρβιντ Λίντμπλαντ, που «τρέχει» στη Φόρμουλα 2. Ένας θα μείνει εκτός, με τους τρεις οδηγούς να έχουν συναντηθεί με τον σύμβουλο μηχανοκίνητου αθλητισμού της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, στη διάρκεια του τριημέρου στο Κατάρ, προκειμένου να μάθουν τη… μοίρα τους. Αυτή αποδεικνύεται ένα καλά φυλαγμένο μυστικό, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν θα επιλεγεί ο Λόσον ή ο Τσουνόντα. Πριν από ένα χρόνο, ο Νεοζηλανδός και ο Ιάπωνας ήταν και πάλι υποψήφιοι για τη θέση του δεύτερου οδηγού της Red Bull πλάι στον Φερστάπεν, με τον πρώτο να επιλέγεται αρχικά, αλλά τον Τσουνόντα να τον αντικαθιστά μετά από δύο αγώνες. Τώρα, όμως, διεκδικούν μια θέση στους Racing Bulls, καθώς ο 18χρονος Λίντμπλαντ φαίνεται να είναι… σίγουρος για το άλλο μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της αυριανής ανακοίνωσης, πιθανότατα θα σημαίνει το τέλος -προς το παρόν τουλάχιστον- στην καριέρα ενός από τους δύο οδηγούς στη Φόρμουλα Ένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ