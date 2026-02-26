Η Red Bull διαψεύδει ότι ο Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους - Real.gr

Ο Γιούργκεν Κλοπ ενδέχεται να επιστρέψει στους πάγκους ύστερα από περισσότερα από δύο χρόνια απουσίας. Την αποκάλυψη έκανε η αυστριακή εφημερίδα Salzburger Nachrichten, η οποία αναφέρει πως ο Γερμανός τεχνικός σκέφτεται να αποχωρήσει από τη θέση του ως επικεφαλής ποδοσφαιρικού σχεδιασμού των συλλόγων της Red Bull, αναζητώντας νέες προκλήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ομάδες του ομίλου — FC Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Red Bull Bragantino, FC Liefering και New York Red Bulls — δεν έχουν παρουσιάσει την αναμενόμενη πρόοδο μετά την άφιξή του.

Παράλληλα, κυκλοφορούν φήμες ότι η Red Bull έχει ήδη εξετάσει πιθανό αντικαταστάτη σε περίπτωση αποχώρησης του Κλοπ. Πρόκειται για τον Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Crystal Palace F.C.. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν είχε εργαστεί στη Σάλτσμπουργκ ως βοηθός προπονητή την περίοδο 2012–2014.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Red Bull, Όλιβερ Μίντζλαφ, διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια. Μιλώντας στο Sky Sports, χαρακτήρισε τις πληροφορίες «εντελώς αβάσιμες και κατασκευασμένες», τονίζοντας πως η εταιρεία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από το έργο του Κλοπ. «Καταβάλλει τεράστια προσπάθεια, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους προπονητές και τους αθλητικούς διευθυντές μας και αναπτύσσει με βιώσιμο τρόπο τη φιλοσοφία ποδοσφαίρου της Red Bull. Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο μάνατζέρ του, Μαρκ Κοσίκε, έχει δηλώσει πως «θα μπορούσε να είχε αναλάβει την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Αγγλίας».