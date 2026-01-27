Η Σαμπαλένκα στις «4» του Australian Open χωρίς να χάσει σετ - Real.gr

Η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, εξασφάλισε την παρουσία της στον ημιτελικό του Australian Open, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη, καθώς επικράτησε της νεαρής και πολλά υποσχόμενης Αμερικανίδας, Ιβα Γιόβιτς (Νο 27 στον κόσμο) με 6-3, 6-0.

«Μην κοιτάτε το σκορ, ήταν πολύ δύσκολο! Με έφερε στα όριά μου, ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα -που είχε διάρκεια μία ώρα και 29 λεπτά- η Σαμπαλένκα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει σετ στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Στον τέταρτο διαδοχικό ημιτελικό της στην μεγαλούπολη της Αυστραλίας, η 27χρονη Σαμπαλένκα, θ’ αντιμετωπίσει, είτε την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ (Νο 3), είτε την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα (Νο 12). Η Σαμπαλένκα στοχεύει στον τρίτο τίτλο της στη Μελβούρνη, ο οποίος θα είναι ο πέμπτος τίτλος της σε Grand Slam, μετά τα δύο τρόπαια που κατέκτησε στο US Open το 2024 και το 2025.