Η Σάκκαρη ξεκινάει με Βέκιτς στο τουρνουά του Μοντερέι - Real.gr

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει στο 500άρι τουρνουά του Μοντερέι στο Μεξικό (18-23/8) απέναντι στη νικήτρια του 2023 του τουρνουά, Ντόνα Βέκιτς (Νο 55 στον κόσμο).

Η νικήτρια από την αναμέτρηση θα παίξει είτε με την Άννα Μπλίνκοβα, είτε με την Ελίζε Μέρτενς, ενώ στα προημιτελικά υποψήφιες αντίπαλοι θα είναι μια εκ των Ντιάνα Σνάιντερ και Τζέσικα Μπούθας Μανέιρο.

Στα ημιτελικά υπάρχει η Έμμα Ναβάρο Νο1 του ταμπλό) και η δύο φορές πρωταθλήτρια της διοργάνωσης (2021, 2022), Λέιλα Άνι Φερνάντεζ.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό οι παίκτριες που θεωρητικά θα έχουν τον πρώτο λόγο για να φτάσουν στον τελικό είναι η Εκατερίνα Αλεξάντρόβα (Νο2 του ταμπλό), η Λίντα Νόσκοβα (κάτοχος του τίτλου), η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια και Ανστάζια Παβλιουτσένκοβα.