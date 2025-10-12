Η Σκωτία έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο της Εθνικής - Real.gr

Λίγο έλειψε η Λευκορωσία να κάνει ένα ανεκτίμητης αξίας δώρο στην εθνική μας, όμως «λύγισε» 2-1 εναντίον της Σκωτίας στη Γλασκώβη στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Οι Λευκορώσοι που μέχρι σήμερα είχαν εξελιχθεί σε «σάκο του μποξ» στον 3ο όμιλο, έδωσαν μεγάλη μάχη, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο τους πόντο στη διογάνωση. Αυτό σημαίνει ότι οι Σκωτσέζοι έφτασαν τους 10 βαθμούς και ότι η εθνική χρειάζεται μόνο νίκη το βράδυ στην Κοπεγχάγη για να ελπίζει βάσιμα στην πρόκριση…

Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας, ίσως η μεγαλύτερη της προκριματικής φάσης, έγινε στο Τόρσαβν. Εκεί, τα Νησιά Φαρόε νίκησαν 2-1 την Τσεχία σε αποτέλεσμα που «σόκαρε» την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η Κροατία εξασφάλισε ουσιαστικά το ταξίδι της στην Αμερική το καλοκαίρι του 2026 ως πρώτη του 12ου ομίλου, ενώ τα Νησιά Φαρόε διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες τους για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off.

Επίσης, η Ολλανδία ξεπέρασε χωρίς άγχος το εμπόδιο της Φινλανδίας (4-0). Η πρωτιά σε αυτόν τον όμιλο (7ος) θα κριθεί το Νοέμβριο στη Βαρσοβία στο ματς Πολωνία-Ολλανδία.