Η Σπόρτινγκ στη Μαδέιρα κόντρα στη Νασιονάλ για το 3Χ3 - Real.gr

Το “Estádio da Madeira” για να αντιμετωπίσει τη Νασιονάλ, θα επισκεφθεί η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Γιώργου Βιαγιαννίδη, με στόχο να κάνει το τρία στα τρία και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Είναι η συνάντηση που ανοίγει το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας στην Πορτογαλία, η οποία μάλιστα ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση της Εστορίλ απέναντι στη Σάντα Κλάρα.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Primeira Liga:

Σάββατο 23 Αυγούστου

Νασιονάλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μπενφίκα-Τοντέλα

Αρούκα- Ρίο Άβε

Κυριακή 24 Αυγούστου

Φαμαλικάνο-Ζιλ Βισέντε

Μορεϊρένσε-Βιτόρια Γκλιμαράες

Πόρτο- Κάζα Πία

Μπράγκα-AVS

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Εστρέλα Αμαδόρα-Αλβέρκα

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Εστορίλ-Σάντα Κλάρα

Η Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

1. Σπόρτινγκ 6

2. Μπράγκα 6

3. Πόρτο 6

4. Φαμαλικάο 6

5. Μορεϊρένσε 6

6. Μπενφίκα 3 -1αγ.

7. Κάζα Πία 3

8. Ζιλ Βιθέντε 3

9. Γκιμαράες 3

10. Αρούκα 3

11. Ρίο Άβε 1 -1αγ

12. Εστρέλα Αμαδόρα 1

13. Εστορίλ 1

14. Νασιονάλ 1

15. Αλβέρκα 0

16. AVS 0

17. Σάντα Κλάρα 0

18. Τοντέλα 0