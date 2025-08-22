Η Σπόρτινγκ στη Μαδέιρα κόντρα στη Νασιονάλ για το 3Χ3 - Real.gr

Το “Estádio da Madeira” για να αντιμετωπίσει τη Νασιονάλ, θα επισκεφθεί η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Γιώργου Βιαγιαννίδη, με στόχο να κάνει το τρία στα τρία και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Είναι η συνάντηση που ανοίγει το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας στην Πορτογαλία, η οποία μάλιστα ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου με την αναμέτρηση της Εστορίλ απέναντι στη Σάντα Κλάρα.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Primeira Liga:
Σάββατο 23 Αυγούστου
Νασιονάλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Μπενφίκα-Τοντέλα
Αρούκα- Ρίο Άβε
Κυριακή 24 Αυγούστου
Φαμαλικάνο-Ζιλ Βισέντε
Μορεϊρένσε-Βιτόρια Γκλιμαράες
Πόρτο- Κάζα Πία
Μπράγκα-AVS
Δευτέρα 25 Αυγούστου
Εστρέλα Αμαδόρα-Αλβέρκα
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Εστορίλ-Σάντα Κλάρα
Η Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
1. Σπόρτινγκ 6
2. Μπράγκα 6
3. Πόρτο 6
4. Φαμαλικάο 6
5. Μορεϊρένσε 6
6. Μπενφίκα 3 -1αγ.
7. Κάζα Πία 3
8. Ζιλ Βιθέντε 3
9. Γκιμαράες 3
10. Αρούκα 3
11. Ρίο Άβε 1 -1αγ
12. Εστρέλα Αμαδόρα 1
13. Εστορίλ 1
14. Νασιονάλ 1
15. Αλβέρκα 0
16. AVS 0
17. Σάντα Κλάρα 0
18. Τοντέλα 0