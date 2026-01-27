Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία - Real.gr

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ εξέφρασε με ανακοίνωση την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση.»