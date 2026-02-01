Η Τούμπα τίμησε τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που «χάθηκαν» στη Ρουμανία - Συγκλονιστικές στιγμές - Real.gr

Η Τούμπα βίωσε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, με το ποδόσφαιρο να περνά ξεκάθαρα σε δεύτερη μοίρα.

Λίγο μετά τη σέντρα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό, το γήπεδο μετατράπηκε σε χώρο μνήμης για τα επτά «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το κλίμα ήταν βαρύ από νωρίς, με τη συγκίνηση να κυριαρχεί στις εξέδρες. Πριν την έναρξη του αγώνα, οι δύο ομάδες άφησαν στεφάνια στη Θύρα 4, αποτίοντας φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς, σε μια κίνηση σεβασμού που χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο.

Μετά το πρώτο σφύριγμα, η Θύρα 4 και σύσσωμο το πέταλο των οργανωμένων προχώρησαν σε ένα συγκλονιστικό pyro-show, ενώ εκατοντάδες φαναράκια αφέθηκαν να υψωθούν στον ουρανό της Τούμπας, δημιουργώντας μια εικόνα που προκάλεσε ρίγη. Το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» αντήχησε δυνατά, με πολλούς να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Ήταν μια βραδιά πένθους και συλλογικής μνήμης, με ολόκληρο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και τον κόσμο του να αποχαιρετούν τα δικά τους παιδιά, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού.