Η Τσέλσι χάνει για ένα μήνα τον Ρομέο Λάβια - Real.gr

Ο μέσος της Τσέλσι, Ρομέο Λάβια, αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα λόγω τραυματισμού στον τετρακέφαλο.

Ο Λάβια αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τον αγώνα της Τσέλσι με την Καραμπάγκ, που έληξε 2-2 για το Champions League την περασμένη εβδομάδα.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν την έκταση του τραυματισμού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία περίπου ενός μήνα, αν και οι «μπλε» θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάστασή του, καθώς υπάρχει ανησυχία πως η αποχή του μπορεί να παραταθεί.

Ο 21χρονος μέσος ταλαιπωρείται από σειρά τραυματισμών από τότε που εντάχθηκε στην Τσέλσι το 2023, γεγονός που έχει περιορίσει τις συμμετοχές του με την ομάδα σε μόλις 30.