Η βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ στην Κρουζ Αζούλ για τον Χόρχε Σάντσες - Real.gr

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φερνάντο Εσκιβέλ του μεξικάνικου site «365scores.com», η νέα πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες έφτασε στα 4 εκατ. δολάρια (ήτοι κοντά στα 3.4 εκατομμύρια ευρώ) συν μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης για τον 28χρονο δεξιό μπακ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Χόρχε Σάντσες είναι πρόθυμος να «κόψει» μέρος του μισθού του για να μετακομίσει στον Δικέφαλο του Βορρά, με τον σύλλογο της χώρας της Βόρειας Αμερικής να μην έχει απαντήσει, αφού οι ιθύνοντές της εξετάζουν διεξοδικά τη νέα πρόταση των Θεσσαλονικέων.