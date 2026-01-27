Quantcast
Η βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ στην Κρουζ Αζούλ για τον Χόρχε Σάντσες - Real.gr
real player

Η βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ στην Κρουζ Αζούλ για τον Χόρχε Σάντσες

11:58, 27/01/2026
Η βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ στην Κρουζ Αζούλ για τον Χόρχε Σάντσες

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φερνάντο Εσκιβέλ του μεξικάνικου site «365scores.com», η νέα πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες έφτασε στα 4 εκατ. δολάρια (ήτοι κοντά στα 3.4 εκατομμύρια ευρώ) συν μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης για τον 28χρονο δεξιό μπακ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Χόρχε Σάντσες είναι πρόθυμος να «κόψει» μέρος του μισθού του για να μετακομίσει στον Δικέφαλο του Βορρά, με τον σύλλογο της χώρας της Βόρειας Αμερικής να μην έχει απαντήσει, αφού οι ιθύνοντές της εξετάζουν διεξοδικά τη νέα πρόταση των Θεσσαλονικέων.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Champions League: Με Λεβερκούζεν ή Αταλάντα ο Ολυμπιακός στα play off - Οι ομάδες που προκρίθηκαν και τα «ζευγάρια» στα νοκ άουτ

Champions League: Με Λεβερκούζεν ή Αταλάντα ο Ολυμπιακός στα play off - Οι ομάδες που προκρίθηκαν και τα «ζευγάρια» στα νοκ άουτ

00:30 29/01
Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία - Ποια σενάρια εξετάζουν οι πραγματογνώμονες

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία - Ποια σενάρια εξετάζουν οι πραγματογνώμονες

00:07 29/01
Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2:«Ερυθρόλευκο» έπος στο Άμστερνταμ και πρόκριση στα playoff του Champions League - ΒΙΝΤΕΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2:«Ερυθρόλευκο» έπος στο Άμστερνταμ και πρόκριση στα playoff του Champions League - ΒΙΝΤΕΟ

23:57 28/01
Τα 2 skincare συστατικά που πρέπει επειγόντως να εντάξετε στη φροντίδα σας τον χειμώνα

Τα 2 skincare συστατικά που πρέπει επειγόντως να εντάξετε στη φροντίδα σας τον χειμώνα

23:45 28/01
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι οδήγησε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Τα ερωτήματα για την ασφάλεια

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι οδήγησε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Τα ερωτήματα για την ασφάλεια

23:31 28/01
Ελένη Μενεγάκη: Η Βαλέρια Λάτσιου έγινε 18 – Οι ευχές της παρουσιάστριας

Ελένη Μενεγάκη: Η Βαλέρια Λάτσιου έγινε 18 – Οι ευχές της παρουσιάστριας

23:15 28/01
Ποια ζώδια «χτίζουν» γερά θεμέλια σε ό,τι αγαπάνε στις 29 Ιανουαρίου – Τι να προσέξουν

Ποια ζώδια «χτίζουν» γερά θεμέλια σε ό,τι αγαπάνε στις 29 Ιανουαρίου – Τι να προσέξουν

23:05 28/01
Άντζελα Γκερέκου: Η αποκάλυψη για τον Τόλη Βοσκόπουλο – «Το πήρα ως πλάκα, ήταν υπέροχο»

Άντζελα Γκερέκου: Η αποκάλυψη για τον Τόλη Βοσκόπουλο – «Το πήρα ως πλάκα, ήταν υπέροχο»

23:03 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved