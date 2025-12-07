Η Βερόνα «έσπασε το ρόδι» με την Αταλάντα - Real.gr

Πολύ μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο «Μαρκ Αντόνιο Μπεντεγκόντι», όπου η ουραγός - μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου - Βερόνα επιβλήθηκε με 3-1 επί της Αταλάντα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Serie A.

Η πρώτη νίκη της ομάδας του Πάολο Ζανέτι στο πρωτάθλημα απέναντι στους «μπεργκαμάσκι», που το βράδυ της Τρίτης (9/12) υποδέχονται την Τσέλσι στη League Phase του Champions League, πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον κόσμο, καθώς, πλέον, μετά το «τρίποντο» αυτό η ομάδα «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση κι άπαντες ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες.

Η Ιντερ δεν είχε κανένα πρόβλημα για να λυγίσει την αντίσταση της Κόμο στο Μιλάνο, για την 14η αγωνιστική στη Serie A, επικρατώντας με 4-0. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς οι «νερατζούρι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου και θα παραμένουν τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (7/12).

Τα γκολ για την ομάδα του Κριστιάν Κίβου σημείωσαν οι Μαρτίνες (11′), Τουράμ (59′), Τσαλχάνογλου (81′) και Αλμπέρτο (88′). Για τους φιλοξενούμενους ο Τάσος Δουβίκας μπήκε ως αλλαγή στο 32ο λεπτό, μετά τον τραυματισμό του Αλβαρο Μοράτα.