«Ιδρωσε» αλλά νίκησε ο Παναθηναϊκός στη Μύκονο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να ανεβάσει ρυθμό μετά την ανάπαυλα για να φτάσει στο 78-65 απέναντι στη Μύκονο, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Greek Basket League, όπου οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες και μόλις δεκάδα.

Οι νησιώτες ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο πρώτο μέρος, κρατώντας υψηλή ένταση και μένοντας κοντά στο σκορ, όμως η ανωτερότητα του «τριφυλλιού» φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Κεντρικό πρόσωπο για τους νικητές ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έκανε σχεδόν… τα πάντα στο παρκέ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 6 κλεψίματα σε πάνω από μισή ώρα συμμετοχής. Εξαιρετική παρουσία είχε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που κάλυψε ιδανικά το κενό του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και πρόσφερε 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, δείχνοντας ωριμότητα σε μεγάλα διαστήματα.

Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν χωρίς Λεσόρ, Όσμαν, Χολμς, Γιούρτσεβεν, Τολιόπουλο και Ερνανγκόμεθ, ωστόσο βρήκαν λύσεις μέσα από το ροτέισον τους. Για τη Μύκονο, που έδειξε θετική εικόνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, ξεχώρισαν ο Καλίντ Μουρ με 17 πόντους και ο Βασίλης Καββαδάς, ο οποίος σημείωσε και τους 11 προσωπικούς του πόντους στο πρώτο μέρος.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 39-39, 51-58, 65-78

Διαιτητές: Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης-Καλογριάς (Κυρτάτας)

Οι συνθέσεις:

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλιμπι, Μουρ 17 (3), Ρέι 2, Γερομιχαλός 6, Κάναντι 7 (2), Καββαδάς 11, Ερμίδης, Σκουλίδας 2, Σιδηροηλίας, Μάνταζρης 3 (1), Χέσον 7 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 12 (1), Καλαϊτζάκης 2, Σαμοντούροβ 13, Γκραντ 3, Φαρίντ 10, Σλούκας, 3 (1), Ρογκαβόπουλος 2, Κουζέλογλου 4, Ναν 23 (2), Μήτογλου 6