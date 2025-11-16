Ίδρωσε για να νικήσει τον Άρη (82-77) ο Παναθηναϊκός... «καθάρισε» ο Φαρίντ στο ντεμπούτο του στην GBL - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Ίδρωσε για να νικήσει τον Άρη (82-77) ο Παναθηναϊκός… «καθάρισε» ο Φαρίντ στο ντεμπούτο του στην GBL – ΒΙΝΤΕΟ

20:58, 16/11/2025
Ίδρωσε για να νικήσει τον Άρη (82-77) ο Παναθηναϊκός… «καθάρισε» ο Φαρίντ στο ντεμπούτο του στην GBL – ΒΙΝΤΕΟ

Οι «πράσινοι» έκαναν το 5-1 στην GBL πετυχαίνοντας την 3η εντός έδρας νίκη, ενώ ο Άρης υποχώρησε στο 2-5.

Ο Παναθηναϊκός είδε τον Άρη και κυρίως τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 18 πόντους και 6/9 τρίποντα να τον… απειλεί μέσα στο Telekom Athens Center, όταν οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με +12 (41-53). Tο ματς ήταν ισόπαλο (77-77) 1:52΄΄ πριν τη λήξη. Για να καρφώσει εντυπωσιακά αμέσως μετά, στο ντεμπούτο του στην Greek Basketball League, ο Κένεθ Φαρίντ από εκπληκτική ασίστ του Σλούκα, να μαζέψει και κρίσιμο αμυντικό ριμπάουντ ο 36χρονος Αμερικανός ψηλός, και με 3 πόντους που ακολούθησαν από τον Ναν να επικρατήσει με 82-77 ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Ο Φαρίντ είχε δύο άστοχες βολές στα 21΄΄ πριν ολοκληρωθεί η «μάχη», αλλά κανείς δεν θα το θυμάται από τη στιγμή που είχε συγκομιδή 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 κερδισμένα φάουλ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 33:03” συμμετοχής.

Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε 19 πόντους με 4/11 τρίποντα, ενώ από 11 πόντους είχαν οι Κώστας Σλούκας και Τζέριαν Γκραντ. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μάζεψε 11 ριμπάουντ ενώ σημείωσε και 7 πόντους.

Οι «πράσινοι» έκαναν το 5-1 στην GBL πετυχαίνοντας την 3η εντός έδρας νίκη, ενώ ο Άρης υποχώρησε στο 2-5.

Εκτός από τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, οι φιλοξενούμενοι είχαν σε καλή βραδιά και τον Στίβεν Ίνοχ με 12 πόντους. Με 6 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 20:55΄΄ συμμετοχής συνδύασε το ντεμπούτο του στην GBL για τον Άρη ο Αμίν Νουά, ο οποίος είχε αγωνιστεί κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ για το Eurocup στο Αλεξάνδρειο. Χωρίς τους Μπριν Φορμπς και Άλεξ Μερκβιλάτζε μετέβη ο Άρης στην Αθήνα.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 8-2 από πόντους των Ερνανγκόμεθ, Σορτς και Φαρίντ. Με τον Αμίν Νουά να μπαίνει «ζεστός» στο ντεμπούτο του στην Greek Basketball League, ο Άρης έμεινε κοντά στο σκορ (13-11). Ο Σαμοντούροβ πέρασε στο «5» αντί του Φαρίντ και με τρίποντα από Ρογκαβόπουλο και Γκραντ, οι «πράσινοι» προσπέρασαν με +8 (23-15), στο τέλος της 1ης περιόδου.

Στη 2η περίοδο, ο Άρης… δυσαρέστησε τους γηπεδούχους σημειώνοντας επιμέρους σκορ 18-36! Οι Θεσσαλονικείς ευστόχησαν σε 11/18 τρίποντα στο ά μέρος, με 4/6 από τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και 3/4 από τον Αρνόλντας Κουλμπόκα. Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός είχε 4/14 έξω από τα 6.75 σ’ αυτό το διάστημα. Οι παίκες του Αταμάν δεν μπορούσαν να σταματήσουν το ομαδικό παιχνίδι των φιλοξενούμενων (15 ασίστ ο Άρης, 8 οι «πράσινοι» στο α΄ μέρος)… ούτε και την ευστοχία τους έξω από τη γραμμή του τριπόντου. ο Άρης ισοφάρισε σε 36-36 στο 17ο λεπτό από τρίποντο του Κουμπόλκα, ο Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσε το 36-39 και μετά το τρίποντο ισοφάρισης του Γκραντ (39-39), οι Μήτρου-Λονγκ, Γκιουζέλης και Χάρελ πέτυχαν τρία διαδοχικά τρίποντα για τους Θεσσαλονικείς (39-48). Ο Φαρίντ με 2/2 βολές έφτασε τους 9 προσωπικούς πόντους, για να μειώσει σε 41-48, για να πετύχει ένα ακόμη τρίποντο ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, με step back, διαμορφώνοντας το σκορ ημιχρόνου (41-51).

Η «πράσινη» αντίδραση… ήρθε στην 3η περίοδο, όταν από το -12 (41-53) δια χειρός Ίνοχ, ο Παναθηναϊκός μείωσε στο καλάθι 61-63 στο 30ό λεπτό. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν σημείωσαν επιμέρους σκορ 20-12 σε αυτό το 3ο δεκάλεπτο, χάρη σε δύο εύστοχα τρίποντα του Κέντρικ Ναν και δύο του Τσεντί Οσμάν. Στον αντίποδα, ο Μήτρου-Λονγκ πέτυχε δύο ακόμη τρίποντα, αλλά δεν κατάφερε να βάλει φρένο στην επιστροφή του Παναθηναϊκού.

«Μάχη» ακολούθησε και στην 4η περίοδο. Ο Άρης βρισκόταν στο +5 (66-71) με εναπομείναντα χρόνο 6:59΄΄, με τον Μπράις Τζόουνς να έχει σημειώσει 6 σερί πόντους για την ομ΄άδα της Θεσσαλονίκης. Για να ευστοχήσουν σε δύο διαδοχικά τρίποντα ο Σλούκας και ο Ναν και να προσπεράσει με 72-71 ο Παναθηναϊκός, με 6:11΄΄ ν’ απομένουν για τη λήξη. Και με ένα τρίτο διαδοχικό τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, οι «πράσινοι» ξέφυγαν με 75-71. Ο Ίνοχ πήρε το φάουλ από τον Ναν και με 2/2 βολές μείωσε σε 75-73, ο Σλούκας με λέι απ «έγραψε» το 77-73, για ν’ απαντήσει ο Ίνοχ (77-75). Και 1:52΄΄ πριν το τέλος, ο Χάρελ ισοφάρισε για τον Άρη (77-77). Από τη δύσκολη θέση, έβγαλε τον Παναθηναϊκό, ο Φαρίντ με κάρφωμα από ασίστ του Σλούκα (79-77), ο Τζόουνς αστόχησε σε λέι απ, ο Φαρίντ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ και ο Ναν με λέι απ έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του (81-77) και απέναναν 1:06΄΄. Στα 50΄΄, ο Ναν κέρδισε φάουλ και είχε 1 εύστοχη βολή (82-77). Ο Μήτρου-Λονγκ έκλεψε από τον Γκραντ, αλλά ο Ερνανγκόμεθ του έκλεψε εν συνεχεία την μπάλα, ο Μποχωρίδης έκανε φάουλ στον Φαρίντ, για να αστοχήσει και στις 2 βολές στα 21 δεύτερα. Ο Χάρελ ήταν άστοχος σε τρίποντο στα 14΄΄ και ο Παναθηναϊκός δεν εκδήλωσε την τελευταία επίθεση αφήνοντας τον χρόνο να περάσει, αφού όλα είχαν κριθεί.

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7, Ρογκαβόπουλος 3 (1), Ναν 19 (4), Φαρίντ 13, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Καλαϊτζάκης, Οσμάν 8 (2), Σλούκας 11 (1), Σαμοντούροβ 1, Γκραντ 11 (3), Μήτογλου 2

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 18 (6), Τζόουνς 6, Νουά 6, Ίνοχ 12, Χάρελ 8 (2), Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης 7 (1), Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 4, Κουλμπόκα 9 (3)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

