Ηγετικά μέλη Ultras της Ίντερ και της Μίλαν συνελήφθησαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν περιλαμβάνουν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με μαφιόζικες μεθόδους, εκβιασμούς και επιθέσεις. Η αστυνομία του Μιλάνου ανέφερε ότι οι περισσότεροι από τους υπόπτους συνδέονται ή είναι οργανωμένοι οπαδοί των δύο μεγάλων ομάδων της πόλης.

Ανάμεσα σε όσους βρίσκονται υπό κράτηση είναι εξέχοντα μέλη της Curva Sud της Μίλαν, όπως οι αδελφοί Λούτσι (Φραντσέσκο και Λούκα), ο στενός τους συνεργάτης Ισλάμ Χάγκαγκ, γνωστός και ως «Alex Cologno», ο Αλεσάντρο Στίκο, με το ψευδώνυμο «Shrek», και ο Κριστιάν Ροσιέλο. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν επίσης βασικά μέλη της Curva Nord της Ίντερ, όπως οι Μάρκο Φερντίκο, ο πατέρας του, Τζιανφράνκο, ο Μάουρο Νέπι, ο Ματέο Νορίτο και ο Ρενάτο Μποσέτι.

Η έρευνα αποκάλυψε πιθανές σχέσεις των συγκεκριμένων ομάδων με το οργανωμένο έγκλημα.

