Ηλιόπουλος: Θα λογοδοτήσουν όσοι επιχειρούν να σπιλώσουν την ΑΕΚ - Real.gr

Αποφασισμένος να οδηγήσει στις αρμόδιες Αρχές, όσους επιχειρούν να σπιλώσουν την ΑΕΚ, εμφανίσθηκε σήμερα (25/10) ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος.

Σε δήλωση του ο κ.Ηλιόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Έκανα πρόσφατα δηλώσεις με τις οποίες προειδοποίησα να πάψουν κάποιοι να σκάβουν λάκκους γιατί θα πέσουν οι ίδιοι μέσα… Οι ίδιοι όμως συνέχισαν. Και για δεύτερη φορά έπεσαν ξανά μέσα στον λάκκο. Προσπάθησαν λυσσαλέα κατά το διάστημα των τελευταίων 15 ημερών να διαστρεβλώσουν και μάλιστα δύο φορές, τον ορισμό φαινόμενο Βίας. Με τζάμια, και με δήθεν προπηλακισμούς. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις απέτυχαν παταγωδώς. Εξ΄ιδίων κρίνουν τα αλλότρια. Αυτοί που προσπαθούν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ, θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές. Τέλος το θέατρο και τα φαινόμενα απολυταρχισμού στο ποδόσφαιρο. Καθαρότητα και Ευ Αγωνίζεσθαι, μακριά από Παρασκήνιο και Βία.

Η ΑΕΚ ειναι Συμβολο, ειναι Ιδεα… Δεν φοβάται και θα είναι για Πάντα Μονομάχος στη πρώτη γραμμή. Όλοι όσοι αγαπούν τον Αθλητισμό και το Ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως ομάδας – εξάλλου πρόκειται και για κοινή λογική – θα έχουν αύριο Κυριακή τα μάτια τους στο Ντέρμπι και στην τήρηση του Ευ Αγωνίζεσθαι».