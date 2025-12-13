Ινδία: Δεν είδαν τον Μέσι από κοντά και τα... έσπασαν - Real.gr

Σκηνές χάους και επεισόδια από εξαγριωμένους οπαδούς στην Ινδία.

Σκηνές χάους επικράτησαν στην Καλκούτα της Ινδίας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σταρ έμεινε στο γήπεδο μόλις για λίγα λεπτά, γεγονός που εξόργισε τους οπαδούς, οι οποίοι ξήλωσαν τα καθίσματα και πέταξαν μπουκάλια και καρέκλες προς τον αγωνιστικό χώρο. Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο, πλήρωσαν 12.000 ρουπίες (113 ευρώ) για να τον δουν από κοντά.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι ο Μέσι ήταν προγραμματισμένο να παίξει ποδόσφαιρο σε έναν σύντομο φιλικό αγώνα στο γήπεδο Salt Lake, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

SHAME ON YOU, Mamata Banerjee !

The “Khela Hobe” Circus Turns into a TMC Loot-Fest at Yuva Bharati ! What a pathetic spectacle in Kolkata today ! Our football-crazed Bengali Fans, dreaming of a glimpse of the GOAT Lionel Messi, shelled out thousands for tickets, only to be… pic.twitter.com/o6MSpTrWyu — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) December 13, 2025

Εξαγριωμένοι οπαδοί δήλωσαν ότι «τον περιτριγύριζαν μόνο ηγέτες και ηθοποιοί. Γιατί μας κάλεσαν τότε… Πήραμε εισιτήριο 12.000 ρουπίες, αλλά δεν καταφέραμε καν να δούμε το πρόσωπό του».

Η υπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, δήλωσε «βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη ενώ ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας, ζήτησε συγγνώμη από τον Μέσι και τους «λάτρεις του αθλητισμού» για ό,τι συνέβη στο γήπεδο.