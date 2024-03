Indian Wells: Η Σφιάτεκ «λύγισε» την καταπληκτική Σάκκαρη στον τελικό και κατέκτησε το τρόπαιο

Απέναντι στην Ίγκα Σφιάτεκ, όμως, η οποία στα πέντε προηγούμενα παιχνίδια που έδωσε είχε χάσει μόνο 18 games, η 28χρονη πρωταθλήτρια δεν τα κατάφερε. Στην 6η μεταξύ τους μονομαχία η Πολωνή κατάφερε να φέρει τη σειρά... στα ίσια (3-3), με τις νίκες, πάντως, να δίνουν δύο τίτλους στο Indian Wells και μία στη Ντόχα.

Στο πρώτο σετ οι δύο φιναλίστ έκαναν από ένα μπρέικ, με πρώτη την Σφιάτεκ και στη συνέχεια τη Σάκκαρη ν΄ απαντά και να ισοφαρίζει σε 3-3, κράτησαν στη συνέχεια το σερβίς τους (4-4), με την Πολωνή να προηγείται με 5-4 και να κάνει αποφασιστικό δεύτερο μπρέικ στο 10ο game (6-4), παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0.

