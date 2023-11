Ινφαντίνο: «Καμία θέση για τη βία στο ποδόσφαιρο»

«Δεν υπάρχει η παραμικρή θέση για τη βία στο ποδόσφαιρο, εντός ή εκτός γηπέδου. Τέτοια γεγονότα, όπως αυτά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Βραζιλίας με την Αργεντινή για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο στάδιο Μαρακανά, δεν έχουν θέση στο άθλημά μας ή στην κοινωνία μας» ανέφερε ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας και συμπλήρωσε:

«Χωρίς υπερβολή, όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι οπαδοί, τα επιτελεία και οι άρχοντες των αγώνων θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να διασκεδάζουν με το ποδόσφαιρο και ζητώ από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν πως αυτό είναι σεβαστό σε όλα τα επίπεδα».

Footage of what happened between Argentina fans and the Brazilian police, just before the #Brazil -#ArgentinaBrazil football match kick off! pic.twitter.com/8EimVtM9Nz