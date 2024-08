Ινιέστα: «Ο Μέσι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών»

Αναλυτικά όσα είπε:

«Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι η σύγκριση του Μέσι με τους άλλους παίκτες τελείωσε το 2022 όταν κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εγώ λέω ότι ο Μέσι δεν συγκρίθηκε από την αρχή της καριέρας του μέχρι τώρα. Αυτό που έκανε στο ποδόσφαιρο είναι θαύμα, ακόμα κι αν δεν κέρδιζε κανέναν τίτλο με τη χώρα του».

«Ο Μέσι είναι ένας παίκτης και όχι 11 παίκτες. Πώς μπορούμε να τον κατηγορήσουμε αν ήταν σε μια αδύναμη ομάδα; Ήταν απλώς ένα κενό για κάποιους να βρουν τον λόγο που τους πείθει ότι είναι ελλιπής. Τώρα έχει τα πάντα. Όλοι πρέπει να παραδεχτούν ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου».

Andres Iniesta ???: " There are those who say that comparing Messi to players ended in 2022 when he won the World Cup. I say that Messi has not been compared from the beginning of his career until now. What he did in football is something miraculous, even if he did not win any… pic.twitter.com/ijoDWzgafZ