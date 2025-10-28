Ίντερ: Ο Χοσέπ Μαρτίνεθ χτύπησε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε 81χρονο σε αναπηρικό καροτσάκι - Real.gr

O δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, Χοσέπ Μαρτίνεθ, χτύπησε και σκότωσε σήμερα με το αυτοκίνητό του έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο σε κατοικημένη περιοχή, στη Via Bergamo στο Φενεργκό, στην επαρχία Κόμο, κοντά στο Appiano Gentile

Παρά την παρέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης-όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport»-, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν τα κατάφερε. Ο Μαρτίνεθ δεν τραυματίστηκε, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Ως ένδειξη πένθους, η Ίντερ αποφάσισε να ακυρώσει τη συνέντευξη Τύπου του Κίβου που είχε προγραμματιστεί για τις 15:00 (ώρα Ελλάδας).