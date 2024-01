Ιράκ: Δημοσιογράφοι επιτέθηκαν στον προπονητή στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ασίας - ΒΙΝΤΕΟ

Αυτό που καταλογίζουν οι Ιρακινοί στον Κάσας είναι ότι μετά την πρόκριση από τη φάση των ομίλων, έδωσε πολλές συνεντεύξεις στην πατρίδα του και δεν προετοίμασε σωστά την ομάδα για τα νοκ άουτ.

«Δεν μου έχει συμβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και δεν ξέρω αν θα μου ξανατύχει. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν πρόκειται για διαπιστευμένους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Εδώ αρκεί να έχεις έναν λογαριασμό Instagram με 100.000 followers ή ένα κανάλι στο YouTube για να σε διαπιστεύσουν. Δεν είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι. Ήθελαν να διακόψουν τη συνέντευξη Τύπου, αλλά δεν τους άφησα. Δεν το άξιζαν οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι», σημείωσε ο Κάσας.

Quarrel situation in the press conference room post-match between Iraq and Jordan in the AFC Asian Cup 2023 round of 16 at Khalifa International Stadium.

