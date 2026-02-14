Ηρακλής – Ολυμπιακός 70-95: Ο Φουρνιέ υπέγραψε το διπλό με 32 πόντους - Real.gr

Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα και έχοντας «καυτούς» τους Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα σήμερα, από τον Ιβανώφειο, για τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον Ηρακλή. Κέρδισε με 95-70 και συνέχισε το αήττητό του στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στη ρακέτα (41-30 τα ριμπάουντ, δημιούργησαν συνθήκες για όμορφο μπάσκετ (21 ασίστ) και εκτέλεσαν αποτελεσματικά από τα 6.75 (12/27 τρίποντα), γεγονός που τους έβγαλε με ευκολία στο δρόμο για την επιτυχία.

Ο Φουρνιέ τελείωσε το ματς με 32 πόντους (οι 14 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ο Βεζένκοφ «έγραψε» 21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα.

Πρώτος σκόρερ για τον «Γηραιό» ήταν ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (17 πόντοι, με 3/6 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95

Βάζοντας με ευκολία την μπάλα στο καλάθι με τους Φουρνιέ (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Βεζένκοφ (2/2 βολές, 1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 3’ με +10 (4-14). Απόσταση την οποία στο 7’ «ανέβασε» +13 (8-21) και στα μισά της δεύτερης περιόδου στο +15 (19-34), με τον Πίτερς να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση.

Ο Ηρακλής, έχοντας δραστήριους, κυρίως, τους Φάντερμπερκ, Έντλερ-Ντέιβις, μείωσε στο 19’ στους 4 πόντους (36-40) και με τρίποντο του Τσιακμά, στην εκκίνηση του τρίτου δεκαλέπτου, στους 3 πόντους (39-42).

Οι «ερυθρόλευκοι»… απάντησαν με επιμέρους 12-2, με τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ να συνεχίζουν να ‘πυροβολούν’ και στο 23’ πήγαν εκ νέου στο +13 (41-54) και με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου ξέφυγαν με +18 (30’ 56-74).

Στο 32’ ο Ολυμπιακός απέκτησε «αέρα» 22 πόντων (56-78) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το ματς. Στο 39’ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +28 (67-95).

Διαιτητές: Καρπάνος, Μαγκλογιάννης, Καλογριάς

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Ράιτ-Φόρμαν, Σμιθ 13 (1), Μωραΐτης 3 (1), Γουέρ 5, Έντλερ-Ντέιβις 17 (3) , Φάντερμπερκ 14, Στρονγκ 6, Τσιακμάς 10 (2), Χρηστίδης 2, Σίλας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (1), Βεζένκοφ 21 (2), Παπανικολάου 3 (1), Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ 32 (4), Γουόρντ, Νετζήπογλου 9 (1), Πίτερς 19 (3), Χολ 5.